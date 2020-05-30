В Апатитах и Кировске введены электронные пропуска

ТАСС, 30 мая. Электронные пропуска (согласования) введены в Апатитах и Кировске в Мурманской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Их необходимо оформить гражданам, прибывающим на эти территории в интересах юридических или физических лиц, сообщил региональный оперативный штаб.

"Из-за коронавируса в Апатитах и Кировске пока продолжают действовать ограничения на въезд и выезд. С 30 мая для этих муниципалитетов вводятся электронные согласования. Действовать они будут для граждан, прибывающих на территорию в интересах юридических и физических лиц; для жителей Кировска и Апатитов въезд и выезд остается прежним. Постановление об электронных пропусках подписано губернатором Андреем Чибисом", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что организации и индивидуальные предприниматели могут оформить электронное согласование для своих работников, а граждане - для организаций, оказывающих услуги в их интересах, на портале "CoViD-19. Мурманский оперативный штаб". На рассмотрение заявки отведено не более одного рабочего дня. "Проверка электронных согласований будет происходить на КПП", - добавляется в сообщении.

Режим ограничения на въезд и выезд в ряде городов и районов Мурманской области, который был введен из-за пандемии, сохранится до 15 июня. Он действует с апреля в пяти районах: Кандалакшском, Терском, Ловозерском и Ковдорском и Печенгском, а также в девяти населенных пунктах, в том числе в Апатитах и Кировске, где был выявлен первый в регионе очаг коронавируса.

По данным оперативного штаба, на утро 30 мая в Мурманской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, из них 25 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 3 181, из них 2 034 человека выздоровели и выписаны из больницы, 1 140 находятся на лечении, семь умерли.