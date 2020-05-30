В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Еще 69 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 2 477 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.