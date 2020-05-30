Сторонники неканонической церкви пытаются захватить храм в Винницкой области Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали вход в Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, внутри которого находятся прихожане. Об этом сообщил в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Агрессивно настроенные представители ПЦУ совершили очередную попытку захвата Спасо-Преображенского храма УПЦ в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Рейдеры повесили замок на двери и заблокировали вход в церковь, где находятся верующие", - говорится в сообщении.

Согласно информации, сторонники неканонической церкви пришли к храму в субботу после обеда, оскорбляли настоятеля храма, а также вели себя, "не соблюдая элементарные человеческие нормы". "Сначала представители ПЦУ требовали опечатать храм, затем угрожали повесить свой замок на церковные двери, что в конечном итоге и сделали, а также заблокировали боковой вход. В храме находятся верующие УПЦ, которые день и ночь в течение года вынуждены защищать свой храм и совершать молитвенное дежурство", - отметили в УПЦ. Церковь отмечает, что сторонники раскольников не просто занимаются рейдерством, но и создают угрозу здоровью населения, учитывая, что в стране действует карантин в связи с распространением коронавируса.

В информационно-просветительском отделе УПЦ напомнили, что храм в Винницкой области подвергался нападениям не раз. Церковь является объектом провокаций с января 2019 года, когда местная община попыталась осуществить ее переход в ПЦУ. С тех пор нападения на храм осуществлялись неоднократно, однако виновные в них не наказаны. Представители канонической УПЦ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом в связи со сложившейся ситуацией.

Нападения на храмы УПЦ и их прихожан происходят не редко. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в конце прошлого года заявлял, что на Украине возбуждено более 250 уголовных дел по факту таких инцидентов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.