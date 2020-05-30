Афроамериканец Флойд и обвиненный в его убийстве полицейский работали в одном клубе

ТАСС, 30 мая. Умерший после задержания в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый в его непредумышленном убийстве экс-полицейский Дерек Шовин работали в одном ночном клубе. Об этом телекомпании NBC в субботу сообщила бывшая владелица заведения "Эль Нуэво Родео" в Миннеаполисе Майя Сантамария.

По ее словам, Шовин подрабатывал охранником на входе, а Флойд обеспечивал безопасность внутри заведения. Отмечается, что здание, в котором ранее располагался клуб, было сожжено в ходе протестов.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу.