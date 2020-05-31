Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" зайдет в Бискайский залив

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", которое находится в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, начнет проходить Бискайский залив в воскресенье. Об этом сообщил журналистам представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" 31 мая приступит к прохождению Бискайского залива. По докладу с борта судна... все технические средства работают в штатном режиме, экипаж здоров и выполняет свои задачи по плану шестого этапа кругосветной экспедиции", - сказал Дыгало.

Он отметил, что в ходе шестого этапа "Адмирал Владимирский" обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде.

По словам представителя флота, весь объем океанографических исследовательских работ, который произвели гидрографы и экипаж судна во взаимодействии с Русским географическим обществом, будет тщательно проанализирован.

Кругосветная экспедиция ВМФ России и РГО приурочена к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также к 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. Маршрут экспедиции, стартовавшей в Кронштадте в декабре 2019 года, во многом повторяет путь Беллинсгаузена и Лазарева.

Участники кругосветки на океанографическом исследовательском судне "Адмирал Владимирский" прошли через Балтийское и Северное моря, пересекли Атлантический океан и провели исследования в антарктических морях. В экспедиции принимает участие научная группа РГО, в которую вошли специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова, Росгидромета, Российской академии наук и Росгеологии.