В Азербайджане в рамках смягчения карантина возобновят работу крупные торговые центры

Послабления, однако, не коснулись действующих при торговых центрах и моллах детских и развлекательных центров, кинотеатров и мест общественного питания: они по-прежнему останутся закрытыми.

31 мая - рабочий день в Азербайджане из-за перестановки выходных дней в связи с праздником Рамазан и Днем республики. В Баку и других крупных городах - Сумгаите, Гяндже, Ленкорани - в офисы вернутся все сотрудники госучреждений, переведенные на удаленный режим работы после объявленного в стране 24 марта особого карантинного режима.

Новый этап послаблений также предполагает внесение изменений в график работы ресторанов, кафе и чайных, которые теперь будут открыты не до 18:00 (17:00 мск), как раньше, а до 22:00 (21:00 мск). При этом в местах общественного питания сохраняется запрет на использование кальянов и проведение вечеринок и банкетов с участием более 10 человек. С 31 мая в стране также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе, однако без зрителей.

Наряду со смягчением ограничительных мер правительство Азербайджана продлило до 15 июня особый карантинный режим. В этот период по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и поминки, закрытыми останутся кинотеатры, театры и спортзалы.

Маски обязательны

Учитывая рост числа заражений новым коронавирусом с началом поэтапного смягчения карантина, правительство также ввело с конца нынешней недели обязательный масочный режим на транспорте и общественных местах. Согласно постановлению кабинета министров, запрещен проезд пассажиров без масок в автобусах, такси, метро и поездах. Носить маски обязательно на рынках, в помещениях, где организовано общественное питание, ведется торговля и оказываются услуги, в приемных госструктур, на остановках общественного транспорта, у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, у памятников, в местах богослужения, научных и медицинских учреждениях. За соблюдением предписаний будут следить сотрудники полиции. Нарушения предусматривают штрафы от 100 до 200 манатов (от $58 до $117).

Карантин в Азербайджане

В Азербайджане из-за распространения коронавируса с 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим.

С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений. На первом этапе возобновило работу большинство магазинов розничной продажи, газетные и цветочные киоски, вновь начали предоставлять услуги фотоателье, ателье по пошиву одежды, ломбарды и химчистки. На втором - заработали парикмахерские и салоны красоты, были сняты ограничения на выход из дома и запрет на деятельность объектов общепита на большей части страны, за исключением столицы и больших городов. На третьем этапе была полностью отменена система получения СМС-разрешений на выход из дома, открылись бульвары, парки, аллеи и зоны отдыха, музеи и выставочные залы, возобновили работу в ограниченном режиме рестораны и кафе.

По последним данным оперативного штаба, число инфицированных коронавирусом в Азербайджане составило 5 246, выздоровели 3 327 пациента, 61 человек умер, в стационарах находятся 1 858 заболевших.