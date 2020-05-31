Андрей Кончаловский призвал выпускников школ читать бумажные книги

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский обратил внимание выпускников школ на необходимость читать бумажные книги и посоветовал им всегда иметь при себе самые любимые из них.

"Постарайтесь иметь одну книгу, пускай это будет только одна книга, которую вы любите читать и перечитывать. Очень важно читать бумажные книги. Так считаю не только я, я этому научился у замечательного итальянского философа Умберто Эко. Я желаю вам найти себя как можно раньше и быть счастливым в своей профессии", - сказал он в субботу в обращении для проекта "Последний звонок 2020" в рамках программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1".

Режиссер также отметил, что очень важно не ошибиться при выборе профессии, а если такое все-таки произойдет, стоит менять ее как можно скорее.

"Каждый из вас имеет талант и самое главное, чтобы вы не ошиблись в той профессии, которую вы себе выберете, а если вы ошиблись, не тяните, бросайте, если вы чувствуете, что у вас есть талант к чему-то другому. Талантом может быть не обязательно художник: это может быть экономист, администратор, даже сапожник, который красивые туфли шьет. Главное, чтобы вы были счастливы и были лучше всех в том, что вы делаете, тогда вы будете нужны и счастливы вдвое. Еще одна вещь, которую мне хотелось вам сказать", - добавил Кончаловский.

Режиссер Федор Бондарчук в свою очередь заметил, что последний звонок знаменует как и на съемках фильма начало процесса. "Вы режиссер на этой площадке, вы выбираете тех, кто будет с вами рядом. Вы решаете, кто в вашей жизни будет играть главную роль. Открывайте новое, радуйтесь внезапным поворотам судьбы, живите ярко, летайте высоко и никогда не предавайте мечту, ведь это ради нее вы сегодня начинаете ваш путь, ваш фильм, вашу взрослую жизнь", - сказал он.

Актер Данила Козловский призвал выпускников верить в себя и свои силы. "От себя я хочу сказать одно: верьте в себя, в свой талант, в свою исключительность, потому что каждый из вас является мощной самостоятельной единицей. Найдите свое дело, которому вы будете посвящать всю свою жизнь, это важно <...>. Верьте в себя, и у вас все получится", - заметил он.

Не стоит бояться трудностей

Летчик, Герой России, Дамир Юсупов напомнил о том, что только преодолевая препятствия человек "поднимается выше и выше, поэтому не стоит бояться трудностей, которые могут оказаться на этом пути". "Помните, только благодаря этим трудностям вы становитесь сильнее, у вас появляется уверенность в своих силах. Двигайтесь только вперед, никогда не сдавайтесь и достигайте своих самых смелых целей", - подчеркнул Юсупов.