Вывозной рейс из Лондона доставил 70 россиян в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Лондона прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

На борту находятся 70 россиян, сообщила ранее в субботу пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

У всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, после чего граждане получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в обсервационный центр.

Власти Санкт-Петербурга подготовили автобусы для перевозки пассажиров из расчета не более 25 человек в одном. Такая заполняемость позволяет доставить всех по домам за 2-3 часа.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.