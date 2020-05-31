Суд в КБР освободил из-под стражи адвоката Ципинову после конфликта с полицейскими

НАЛЬЧИК, 31 мая. /ТАСС/. Нальчикский городской суд отклонил ходатайство о заключении под стражу адвоката Диану Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщается в Instagram Федеральной палаты адвокатов РФ.

"Адвокату Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Нальчикский городской суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу адвоката Ратмира Жилокова по делу о применении насилия в отношении полицейских. Ему нельзя покидать место проживания до 07:00 и после 22:00 на два месяца, в целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные средства.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате это уголовное дело.

Фабула дела

В пятницу СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") УК РФ. По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткала. Сотрудница заведения, где, предположительно, велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес ему удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД. После этого он был задержан и доставлен в расположение отдела полиции, где его поместили в комнату разбора. После того, как личность задержанного была установлена, в отношении него составили протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции) КоАП РФ, а также зарегистрировали рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Позже в тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Их не впустили в здание, так как у них не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. Когда к ним присоединились адвокат Диана Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Адвокат Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.