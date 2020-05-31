Число новых случаев коронавируса в Бразилии растет рекордными темпами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мая. /ТАСС/. Рекордные 33 274 новых случая коронавируса нового типа зарегистрированы в Бразилии за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Данный показатель третий день подряд достигает рекордных значений (26 417 случаев выявлено в четверг и 26 928 - в пятницу). Общее число положительных результатов диагностики этой инфекции составило 498 440. Число летальных исходов за сутки выросло на 956 (самый высокий показатель для выходных дней, когда лаборатории работают с меньшей интенсивностью) - до 28 834, превысив число умерших из-за последствий коронавируса во Франции. Свыше 200 тыс. пациентов выздоровели, отмечает Минздрав.

Согласно статистике ведомства, на 100 тыс. человек населения страны приходится 237,2 заразившихся и 13,7 умерших. Доля смертности среди инфицированных составляет 5,8%.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 107 тыс. инфицированных и более 7,5 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (почти 52,5 тыс.), который по числу смертей из-за коронавируса (5 277) днем ранее обогнал Китай (4 838) и Индию (4 711). Третьим стал северный Амазонас (более 40,5 тыс. инфицированных и 2 047 умерших), где доля заразившихся на 100 тыс. населения региона является одной из самых высоких в стране - 978,6.

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Сеара (свыше 46,5 тыс. инфицированных и 2 956 умерших), Пернамбуку (свыше 33,4 тыс. заразившихся и 2 740 умерших) и Мараньян (свыше 32,6 тыс. инфицированных и 932 умерших), а также в штате Пара (почти 37,3 тыс. инфицированных и 2 900 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. По числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии. В Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.