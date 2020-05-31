"Известия": российский препарат против коронавируса может поступить в больницы 11 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Поставки в больницы российского препарата "Авифавир" для лечения пациентов с коронавирусом могут начаться 11 июня. Препарат не выйдет в свободную продажу, применять его будут только под контролем медиков, сообщают "Известия" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Домашние тесты на SARS-CoV-2 не за горами. Зачем они?

Домашние тесты на SARS-CoV-2 не за горами. Зачем они? Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года, отметили в РФПИ", - следует из публикации.

В фонде газете уточнили, что при применении "Авифавира" период лечения участников клинических испытаний сократился с девяти до четырех дней. "Произведено уже 18 тыс. упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тыс. упаковок. Технологические мощности позволяют производить 60 тыс. упаковок в месяц, 720 тыс. упаковок в год", - цитируют "Известия" представителя РФПИ.

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. "Авифавир", эффективность которого превысила 80%, получил одобрение Минздрава и был включен в госреестр лекарственных средств.

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.