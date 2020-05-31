Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле южных Курильских островов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 в Охотском море возле южных Курильских островов. Об этом ТАСС сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 238 км на юго-запад от Южно-Курильска. Глубина - примерно 92 км", - сказал представитель службы.

Он уточнил, что жители Южно-Курильска ощутили землетрясение силой до двух баллов, жители поселка Малокурильское - до трех баллов.

Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.