{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле южных Курильских островов

Пострадавших и разрушений нет, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 в Охотском море возле южных Курильских островов. Об этом ТАСС сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 238 км на юго-запад от Южно-Курильска. Глубина - примерно 92 км", - сказал представитель службы.

Он уточнил, что жители Южно-Курильска ощутили землетрясение силой до двух баллов, жители поселка Малокурильское - до трех баллов.

Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.

Теги
РоссияСахалинская область
Фейерверки в Майами в честь борющихся с коронавирусом медиков перенесли из-за протестов
Глава округа Майами-Дейд Карлос Гименес призвал к проведению гражданами мирных протестных акций
Читать полностью