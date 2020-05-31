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Фейерверки в Майами в честь борющихся с коронавирусом медиков перенесли из-за протестов

Глава округа Майами-Дейд Карлос Гименес призвал к проведению гражданами мирных протестных акций

ТАСС, 31 мая. Глава округа Майами-Дейд (штат Флорида) Карлос Гименес распорядился в субботу отложить планировавшийся запуск фейерверков в честь борющихся с распространением коронавируса медиков в связи с протестами, вспыхнувшими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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"Я попросил власти города Майами перенести запланированные на сегодняшний вечер [30 мая] фейерверки в честь работников больниц, [борющихся] с пандемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, - написал Гименес на своей странице в Twitter. - Я связался с мэром Майами [Фрэнсисом Суаресом] в свете происходящих в городе и округе протестов, вызванных ужасающей смертью Джорджа Флойда".

Гименес также объяснил перенос фейерверков тем, что их звуки "можно легко перепутать со взрывами". Кроме того, глава округа призвал к проведению гражданами мирных протестных акций.

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СШАПандемия коронавируса нового типаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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