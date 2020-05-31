Фейерверки в Майами в честь борющихся с коронавирусом медиков перенесли из-за протестов

ТАСС, 31 мая. Глава округа Майами-Дейд (штат Флорида) Карлос Гименес распорядился в субботу отложить планировавшийся запуск фейерверков в честь борющихся с распространением коронавируса медиков в связи с протестами, вспыхнувшими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Я попросил власти города Майами перенести запланированные на сегодняшний вечер [30 мая] фейерверки в честь работников больниц, [борющихся] с пандемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, - написал Гименес на своей странице в Twitter. - Я связался с мэром Майами [Фрэнсисом Суаресом] в свете происходящих в городе и округе протестов, вызванных ужасающей смертью Джорджа Флойда".

Гименес также объяснил перенос фейерверков тем, что их звуки "можно легко перепутать со взрывами". Кроме того, глава округа призвал к проведению гражданами мирных протестных акций.