Россияне вылетели из Нью-Йорка на родину вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в субботу рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как отмечается на онлайн-табло, рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 в аэропорт Шереметьево - 11:45 мск.

Помощь при вылете соотечественникам оказали дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. "30 мая генконсульством России в Нью-Йорке совместно с посольством России в США было оказано необходимое содействие при вылете 322 российских граждан на родину, - указывается в заявлении, опубликованном на странице генконсульства РФ в Facebook. - Несмотря на сохраняющуюся в Нью-Йорке сложную эпидемиологическую обстановку, дипломаты генконсульства, как и прежде, находились в международном аэропорту имени Джона Кеннеди".

Как сообщил ранее консульский отдел посольства РФ в США, на родину вывозным рейсом смогут вернуться жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и Севастополя, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия, а также жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Алтайского края. Соотечественники по прилете в Москву будут пересажены на два других самолета без выхода пассажиров из Шереметьево. Как сообщили в консульском отделе, один из самолетов направится в Ростов-на-Дону и Махачкалу, второй - в Екатеринбург и Новосибирск.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а также 14 и 23 мая, из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая.