Самолет Air India доставит в РФ шестерых россиян

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /ТАСС/. Группа из шести российских граждан вылетает в воскресенье из столицы Индии в Москву рейсом авиакомпании Air India, который должен привезти обратно из России индийских граждан, застрявших из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Все шестеро зарегистрировавшихся на рейс пассажиров - граждане России. Уже идет посадка", - сказал Федоров.

Он добавил, что это второй рейс, организованный индийским национальным перевозчиком Air India для возвращения соотечественников из РФ, который также взял на борт россиян. Первый рейс 26 мая доставил в Москву 35 пассажиров, в том числе двух граждан Индии. Вывоз осуществляется на платной основе - 51 тыс. рупий за билет (более $670).

Днем ранее лайнер Air India, который вылетел в субботу в Москву для вывоза индийских граждан, застрявших из-за пандемии, был вынужден вернуться, поскольку у одного из пилотов был обнаружен коронавирус. Этот самолет летел в Россию без пассажиров.

В делийском консульском округе остаются еще порядка 400 граждан России, которые выразили желание вернутся на родину, добавил дипломат. Всего из индийской столицы с марта было вывезено порядка 1 100 россиян.