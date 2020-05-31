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Пандемия коронавируса нового типа

В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

Всего в Руанде подтверждено 359 случаев заражения новым коронавирусом

ТАСС, 31 мая. Первый пациент, у которого было выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом, умер в Руанде. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения этого африканского государства, размещенном в субботу в его Twitter.

Умерший - 65-летний гражданин Руанды, вернувшийся на родину из соседней страны после того, как заболел. "Он находился в реанимационном отделении в учреждении для больных [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19, но, к сожалению, умер от острых респираторных осложнений", - говорится в заявлении Минздрава Руанды.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. На данный момент в Руанде подтверждено 359 случаев заражения новым коронавирусом, 250 пациентов выздоровели.

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РуандаПандемия коронавируса нового типа
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