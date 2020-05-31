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Пандемия коронавируса нового типа

Yomiuri: Япония может смягчить ограничения на въезд для граждан четырех стран

Речь идет о Вьетнаме, Австралии, Новой Зеландии и Таиланде

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность смягчения введенных из-за распространения коронавируса ограничений на въезд в страну для граждан Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, а также подданных Таиланда. Об этом в воскресенье сообщает газета Yomiuri.

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Отмечается, что японские власти заинтересованы в скором возобновлении экономического взаимодействия с этими государствами, где зафиксировано снижение числа зараженных. По предварительной информации, вылетающие из четырех стран должны будут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. В Японии у них вновь возьмут анализы на наличие инфекции, по результатам проверки которых будет выдано официальное разрешение на въезд. Ожидается, что соответствующие ограничения могут быть смягчены в течение лета.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан по крайней мере 100 стран, включая США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину. 25 мая премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что действие этих ограничений сохранится до конца июня текущего года.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,5 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 14,4 тыс. человек выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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