В Китае за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Власти Китая зафиксировали за минувшие сутки два новых случая инфицирования коронавирусом, а также еще выявили еще трех носителей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме. Согласно опубликованному в воскресенье заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер за последние 24 часа, два пациента выздоровели и выписаны из медучреждений.

Все новые случаи заражения - ввозные - зафиксированы в восточной провинции Шаньдун. Общее число импортированных случаев в Китае достигло 1 740, из них 1 692 человека выздоровели, 48 проходят лечение. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 31 мая (19:00 субботы мск), общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 83 001, умерли 4 634 человека, 78 304 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 63 пациента в КНР по-прежнему проходят лечение от вызванного коронавирусом заболевания, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены три человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, в том числе один прибывший из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 389 таких пациентов, из них 25 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала пандемии.