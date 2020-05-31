В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, владельцы отелей производят дополнительные закупки необходимых защитных средств. Это рециркуляторы, маски, средства личной гигиены. "В номерах у нас будут гели антибактериальные, салфетки. Кроме того, в каждый номер мы закупаем сейчас кварцевые лампы, хотя этого и нет в требованиях Роспотребнадзора", - добавила Стамбульникова.

По ее словам, 150 отелей и пансионатов, которые входят в ассоциацию, не завышают цены на отдых в этом году. "Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции. Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлета цен нет", - отметила глава ассоциации.

"Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле-августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет", - сказала Стамбульникова.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

Глава республики Сергей Аксенов 29 мая 2020 года на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что отелям и санаториям региона разрешат с 15 июня размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора. Он также отметил, что речь идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти.

Кто поедет в Крым

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк считает, что возобновление работы санаторно-курортной отрасли для крымских туристов даст возможность отработать механизм приема отдыхающих в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. От этого будет зависеть, сколько именно средств размещения смогут работать в новых условиях.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Власти Крыма считают часть требований невыполнимыми и обратились в правительство России с просьбой исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора.

"Министерство курортов и туризма республики начало собирать от средств размещения уведомления о начале работы. Идут согласования и с Роспотребнадзором. Буквально в течение недели мы будем знать точное количество кто откроется, а кто нет. Кто выполнил противоэпидемические требования, а кто не выполнил", - сообщил Черняк.

В то же время, по его словам, туристы с Крымского полуострова не смогут в полной мере обеспечить загрузку санаториев и пансионатов в регионе. "От внутреннего туризма могут выиграть малые средства размещения: мини-гостиницы, пансионаты, потому что крымских туристов будет не так много и даже на эти объекты всех крымчан не хватит. Основной наш турист находится за пределами Крымского полуострова", - сказал Черняк.

С ним согласна и глава АСМОК. "Что касается внутреннего туризма, то это коснется, в основном туров выходного дня, это заезд на одни-двое суток, не более. Конечно, это не спасет отрасль, как таковую, но даст возможность отработать все меры и требования Роспотребнадзора. Отдых Крым для крымчан нас не спасет, наш туризм основном межсезонный. А на летний мы ждем туристов из других регионов РФ", - сказала Стамбульникова.

Занятия спортом и прогулки

С 15 июня, как сообщал Аксенов, власти Крыма начнут очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. До этого дня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры.

В частности, с 1 июня будут разрешены занятия спортом и прогулки на открытом воздухе для всех. Несмотря на это крымчанам возрастной группы 65+ рекомендовано воздержаться от активных прогулок и помнить о существующих рисках. В этой связи льготный проезд для данной категории все еще останется отмененным.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году там побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.