В Японии пока не планируется возобновление ЧС, несмотря на рост числа заражений

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Власти Японии пока не рассматривают возможность повторного введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах страны, где зафиксировано увеличение числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"В настоящий момент мы не планируем повторного объявления ЧС, но будем внимательно следить за ситуацией и изучать пути передачи вируса", - подчеркнул министр. Он также отметил, что небольшой прирост инфицированных может быть зафиксирован в различных регионах страны, однако "по-настоящему важно не допустить динамики большого роста".

29 мая власти города Китакюсю на юге Японии заявили о возникновении в нем второй волны заражений коронавирусом из-за резкого скачка случаев инфицирования, выявленных после 23 мая. Кроме того, с 25 мая показатель новых случаев заражения на протяжении четырех дней увеличивался в Токио, где он возрос с 30 до 74.

Нисимура также прокомментировал информацию о решении президента США Дональда Трампа перенести саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь. "Важно, чтобы [на саммите] премьер-министр Синдзо Абэ рассказал о методе Японии по уменьшению числа зараженных, который осуществлялся в соответствии с демократическими принципами. Также [участникам] следует обменяться опытом своих стран и продемонстрировать, что они готовятся ко второй и третьей волнам заражений", - сказал он.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,5 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 14,4 тыс. человек выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.