В психоневрологическом интернате Саратовской области у 101 человека выявили коронавирус

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Очаг новой коронавирусной инфекции выявлен в психоневрологическом интернате Базарно-Карабулакского района Саратовской области, где за минувшие сутки диагноз подтвердился у 101 человека. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба, распространенном в воскресенье.

"В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтвержденных диагнозов - 101 выявлены в ходе массового обследования сотрудников и проживающих ПНИ (психоневрологического интерната) в связи с заболеванием одного из сотрудников, у 82 из них заболевание протекает в бессимптомной форме", - сказано в сообщении.

По данным на воскресенье, в Саратовской области зарегистрировано 142 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования. Среди заболевших 105 контактных лиц, 37 - с неустановленным источником заражения. Общее количество заболевших составляет 3 078 человек, выздоровели 1 158 человек, за сутки - пять.