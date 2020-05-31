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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 305 тыс. человек

Проведено более 10,6 млн тестов на выявление вируса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 305 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остаются 305 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 10,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 327 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 396 575 случаев заражения, выздоровели 167 469 человек, умерли 4 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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