Проезд по спецразрешениям на территории пунктов пропуска на границе ввели в Приморье

22 мая власти Приморья ограничили проезд новых грузовиков к автомобильным пунктам пропуска из-за образовавшихся там очередей. С тех пор общее количество автомобилей в этих очередях сокращается примерно на 100 каждый день. С 1 июля в регионе планируется ввести электронную очередь для грузоперевозчиков, которая будет формироваться из заявок, поданных за два дня до выезда.

ТАСС, 31 мая. Власти Приморского края тестируют новый порядок движения на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска на границе с Китаем. Проезд допускается по спецразрешениям, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проезд по спецразрешениям на территорию пунктов пропуска в Приморье запущен в тестовом режиме. <…> Разрешение, предусматривающее въезд на территорию пунктов пропуска на границе с Китаем, получили около сотни большегрузов в Приморье", - говорится в сообщении.

28 мая глава региона Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому был утвержден порядок движения на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска. Эти меры необходимы для того, чтобы исключить скопление грузового транспорта на государственной границе. Для оптимизации этого процесса профильными ведомствами был разработан порядок, который предусматривает передвижение большегрузов на территории пунктов пропуска в порядке очереди по пропускам. Такие пропуска оформляются по заявке участниками внешнеэкономической деятельности через сайт правительства Приморского края.

"В пятницу было выдано 41 разрешение на въезд на территорию, прилегающую к ДАПП (двустороннему автомобильному пункту пропуска) Полтавка, а сегодня, 31 мая, возможностью проехать на пункты пропуска Пограничный и Краскино могли воспользоваться еще около 30 грузовых автомобилей. Сформированы списки на проезд 1 и 2 июня. Мы ежедневно обрабатываем поступающие заявки и формируем реестры - как сводный, со всеми заявлениями по каждому отдельному пункту пропуска, так и с перечнем автомобилей, которым разрешен въезд. С ними можно ознакомиться на странице краевого агентства международного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Алексея Старичкова.

Полноценно система начнет работать 1 июня. В первые сутки работы нового механизма часть большегрузов смогли пройти границу в двух пунктах пропуска Полтавка и Пограничный. Правительство края и органы УМВД регулируют только проезд к автомобильным пунктам пропуска, а не переход государственной границы.