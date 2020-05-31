Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 268, общее число заразившихся в России достигло 405 843 случаев. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, число выявленных за сутки случаев впервые с 23 мая превысило 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,3%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 4 414, до 171 883. Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая, следует из данных штаба.

Новые 757 случаев заражения выявлены в Московской области, 369 - в Санкт-Петербурге, 301 - в Нижегородской области, 265 - в Свердловской области и 178 - в Ростовской области. Симптомов нет у 3784 (40,8%) новых заразившихся. Всего в России в настоящее время болеют 229 267 человек.

За сутки выписали по выздоровлению 371 человека в Московской области, 307 - в Санкт-Петербурге, 108 - в Брянской области, 89 - в Кабардино-Балкарии и 88 - в Башкирии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 138, до 4 693.

Это самый низкий показатель за сутки с 25 мая, когда штаб сообщил о 92 смертях. В субботу, 30 мая, число умерших составило 181.

За сутки 69 человек умерли в Москве, 25 пациентов в Московской области, 13 - в Санкт-Петербурге, 9 - в Дагестане, 5 - в Нижегородской области и трое в Курской области.