Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся выше единицы впервые с 14 мая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье оказался на максимальном за последние 17 дней уровне, впервые с 14 мая он вновь превысил единицу и составил 1,01. В Москве этот показатель поднялся до максимального значения с 12 мая - 0,93, прибавив за сутки сразу 0,13, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, распространенных в воскресенье.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы фиксируется в шести субъектах. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,92), Санкт-Петербург (0,99), Ростовская область (0,87), Калужская область (0,83) и Красноярский край (0,94).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.