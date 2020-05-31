Число зараженных коронавирусом в доме-интернате в Астрахани выросло до 234

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов увеличилось почти в два раза - со 124 до 234 человек. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения по Астраханской области Алексей Васильев в воскресенье.
23 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского дома-интерната, спустя два дня число инфицированных увеличилось до 124. Трое постояльцев учреждения скончались. По факту возникновения очага в закрытом автономном учреждении областная прокуратура организовала проверку.
"На сегодняшний день из Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов в госпитале по лечению COVID-19 в Александро-Мариинской областной клинической больнице проходят лечение: постояльцев - 183 человека, сотрудников - 17, в реанимации нет никого. В Областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги: постояльцев - 16, сотрудников - 18, в реанимации две пациентки, один на аппарате ИВЛ", - сообщил Васильев.
Как уточнил собеседник агентства, за сутки были госпитализированы 63 человека, из них 61 постоялец с положительным тестом на коронавирус и 25 человек персонала.
В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1 883 случая заражения коронавирусом, выздоровели 932 человека, 17 пациентов умерли.