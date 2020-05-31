Число зараженных коронавирусом в доме-интернате в Астрахани выросло до 234

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов увеличилось почти в два раза - со 124 до 234 человек. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения по Астраханской области Алексей Васильев в воскресенье.

23 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского дома-интерната, спустя два дня число инфицированных увеличилось до 124. Трое постояльцев учреждения скончались. По факту возникновения очага в закрытом автономном учреждении областная прокуратура организовала проверку.