Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина в воскресенье.

"Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем [носить], а вот расстояние между отдыхающими - да, [должно соблюдаться]. Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, - да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.