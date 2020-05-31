В Петербурге выздоровели более трети пациентов, заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге 31 мая достигло 5 680, что составляет более трети от общего числа инфицированных (35%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, на 31 мая в Петербурге выздоровели 5 680 человек из 15 949, 307 из них выздоровели за последние сутки. За сутки выявили 369 новых случаев заражения, умерли 13 человек. Всего умерли 204 человека.

В Ленинградской области, по данным на 31 мая, за сутки выздоровели 48 пациентов, выявлено 54 случая заражения. В целом в регионе выявили 2 822 случая заражения, 11 человек умерли, выздоровели 55% от общего числа инфицированных.