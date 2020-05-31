В РФ за пять лет на треть сократилось число фактов жестокого обращения с детьми в семьях

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число фактов жестокого обращения и издевательств над детьми в семьях в России удалось сократить на треть. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры со ссылкой на исследование Университета прокуратуры.

"Исследователи наблюдают положительную тенденцию сокращения количества лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним"). За последние пять лет их число сократилось почти на треть", - сообщили в Генпрокуратуре. В 2015 году было выявлено 1975 таких родителей и опекунов, в 2016 году - 1779, в 2018 году - 1410, а в 2019 году - 1405.

Исследователи отметили и последовательное сокращение числа лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150 и 151 УК РФ). В 2015 году по этим статьям привлекались к ответственности 1490 человек, в 2019 году - 1182.

Снижения удалось добиться в том числе благодаря целенаправленной работе государственных органов и гражданского общества по предупреждению противоправных посягательств на детей.

Профилактика правонарушений подростков

Вместе с тем, по оценке прокуратуры, система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России пока далека от идеальной: только в 2019 году прокурорами выявлено более 100 тыс. нарушений. "Не всегда принимаются надлежащие меры по своевременному выявлению неблагополучных семей, что может приводить к непоправимым последствиям, - отметили в Генпрокуратуре. - Так, в прошлом году в Самарской области прокурорами были выявлены многочисленные факты бездействия органов системы профилактики при выявлении фактов нахождения детей в тяжелой жизненной ситуации, проживания их в асоциальных семьях, совершения в отношении них психического и физического насилия. В результате по направленным прокурорами материалам органами предварительного расследования было возбуждено 18 уголовных дел".

Отдельного внимания требует тема наличия школьных психологов. Прокуроры пресекают факты неукомплектованности школ психологами и социальными педагогами. В прошлом году в результате прокурорского вмешательства только в Ульяновской области число педагогов-психологов в образовательных учреждениях увеличилось с 202 до 319.

Воздействие интернета

Кроме того, прокуратура проводит активную работу по подаче исков об ограничении доступа к сайтам, содержащим пропаганду жестокости и насилия. "Прокурорами Тамбовской области в 2019 году в суды направлено 559 таких исковых заявлений, в Мордовии - почти 400, в Челябинской области - 119 исковых заявлений, в Тверской области - 74. Во всех случаях требования прокуроров судами удовлетворены", - отметили в Генпрокуратуре.

Университет прокуратуры РФ осуществляет научное сопровождение деятельности прокуратуры по обеспечению защиты детей от семейно-бытового насилия.

1 июня - Международный день защиты детей. В этом году он отмечается в 70-й раз.