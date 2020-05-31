На месте разлива дизтоплива на ТЭЦ в Норильске собрали более 100 тонн нефтепродуктов

ТАСС, 31 мая. Специалисты откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе заполярного филиала компании "Норникель", владеющей "Норильско-Таймырской энергетической компанией" (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ.

"К утру 30 мая произведена откачка и сбор более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Произведено замещение загрязненного грунта, поверхность обработана сорбентами. Весь объем загрязненного грунта вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием, где исключено попадание нефтепродуктов в окружающую среду. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, получил повреждения из-за проседания опор, прослуживших более 30 лет. Специалисты НТЭК осматривают места хранения аварийного дизельного топлива, оценивают риски просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты. Летом будет выполнен необходимый ремонт.

Компания совместно с Росприроднадзором организовала осмотры с воздуха водных объектов Норило-Пясинской водной системы, чтобы выявить утечку нефтепродуктов в водоемы. Газоспасательная служба устанавливает в районе устья реки Амбарки боны для сбора нефтепродуктов.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлив топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал. Следователи СК РФ проводят проверку по факту ЧП.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.