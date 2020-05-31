{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минздраве связывают с потреблением табака несколько сотен тысяч смертей ежегодно

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай напомнил, что вред организму наносят в том числе и использование электронных сигарет, а также электронных средств нагревания табака
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай Александр Щербак/ТАСС
Описание
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч смертей в год в России связаны с потреблением табака. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

На эту тему
Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

"В нашей стране, по оценкам ученых, с потреблением табака ассоциировано несколько сот тысяч смертей ежегодно", - написал он в своем Telegram-канале ко Всемирному дню отказа от табака.

Салагай напомнил, что вред организму наносят в том числе и использование электронных сигарет, а также электронных средств нагревания табака. "Думаю, сегодняшний день правильнее считать не только днем отказа от табака, но и днем отказа от никотина в принципе. Уверен, что это поддержит и Всемирная организация здравоохранения", - добавил он.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава России, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% от общего числа умерших - 1,9 млн человек).

Теги
Россия
75-летие Победы
Военные и техника Северного флота отправились в Москву для участия в параде Победы
Перед поездкой у всех военнослужащих взяли анализы на коронавирус
Читать полностью