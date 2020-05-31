В Минздраве связывают с потреблением табака несколько сотен тысяч смертей ежегодно

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч смертей в год в России связаны с потреблением табака. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В нашей стране, по оценкам ученых, с потреблением табака ассоциировано несколько сот тысяч смертей ежегодно", - написал он в своем Telegram-канале ко Всемирному дню отказа от табака.

Салагай напомнил, что вред организму наносят в том числе и использование электронных сигарет, а также электронных средств нагревания табака. "Думаю, сегодняшний день правильнее считать не только днем отказа от табака, но и днем отказа от никотина в принципе. Уверен, что это поддержит и Всемирная организация здравоохранения", - добавил он.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава России, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% от общего числа умерших - 1,9 млн человек).