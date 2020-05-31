Предвыборные пикеты в поддержку соперников Лукашенко проходят по всей Белоруссии

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Массовые пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, а также других альтернативных действующему президенту Белоруссии претендентов на высший государственный пост, проходят в воскресенье в центре Минска и в других городах республики, передает корреспондент ТАСС.

У входа на Комаровский рынок, где организован пикет в поддержку Тихановской, еще до начала сбора подписей, выстроилась очередь в несколько сотен людей, сейчас она значительно увеличилась. Некоторые пришли, чтобы поддержать задержанного супруга Тихановской, руководителя ее инициативной группы, известного блогера Сергея Тихановского и его соратников, которые в минувшую пятницу были задержаны в Гродно за "насилие в отношении сотрудников милиции" и сейчас находятся в изоляторе временного содержания в Минске. Стоящие в очереди граждане говорят, что "хотят перемен, не верят в честные выборы, а инцидент в Гродно называют провокацией властей" .

Также много желающих отдать свои подписи за выдвижение кандидатами в президенты бывшего руководителя Парка высоких технологий Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало, экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак солидарности. В близлежащих дворах стоят машины ОМОНа.

Лидеры белорусской оппозиции Николай Статкевич и Павел Северинец ранее призвали в социальных сетях "защитить Сергея Тихановского и будущее страны" и присоединиться к легальным избирательным пикетам Светланы Тихановской во всех областных центрах в 12 часов в воскресенье. Массовые пикеты проходят во всех областных центрах Белоруссии - Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. В Минске такой пикет проходит возле Комаровского рынка.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", оппозиционный политик Николай Статкевич был задержан в Минске. "По дороге к Комаровскому рынку в Минске был задержан политик Николай Статкевич", - сообщают правозащитники. В МВД задержание не комментируют.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты. ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей, один из претендентов заявил об отказе в президентской кампании. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело за инцидент в Гродно 29 мая, где во время пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг. Ранее он пытался зарегистрировать свою инициативную группу по сбору подписей для того, чтобы использовать легальные возможности для проведения протестных акций. После того, как Центризбирком отказал ему в этом, свою группу зарегистрировала его супруга Светлана Тихановская.

В новость внесены изменения (14:02 мск) - добавлена информация о задержании Статкевича