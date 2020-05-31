В парадах в Североморске и Мурманске примут участие 1,5 тыс. человек и 72 единицы техники

МУРМАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Боевая и историческая техника и около 1,5 тыс. военнослужащих Северного флота примут участие в парадах Победы в Североморске и в Мурманске 24 июня. Подготовка к парадам уже началась, сообщает в воскресенье пресс-служба Северного флота.

"Около полутора тысяч военнослужащих и 72 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвященных 75-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске и городе Североморске 24 июня. Парады традиционно состоятся на главных площадях городов, подготовка к ним военнослужащих и военной техники уже началась", - говорится в сообщении.

Первые сводные тренировки участников парада пройдут 3 июня, 19 июня состоится первая тренировка на улицах городов, генеральная репетиция запланирована на вечер 22 июня.

Воздушный парад авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдет по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В пресс-службе отметили, что при подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационно-химической и биологической защиты выполнят дезинфекцию техники и помещений для проживания личного состава. Все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков, каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

В целях обеспечения безопасности личный состав парадных расчетов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. Контакты военнослужащих с местным населением будут максимально ограничены.