У здания СК в Москве задержали четырех адвокатов за пикеты в поддержку коллег из КБР

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Адвокаты Даниил Берман, Александр Редькин и Дмитрий Захватов, юрист Екатерина Селезнева, а также автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов задержаны во время одиночных пикетов около здания Следственного комитета в Москве в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой.

"[Меня] задержали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий", - сказал ТАСС адвокат Берман.

Он добавил, что пикетчики требуют "прекратить уголовное преследование адвокатов в КБР и репрессии в отношении адвокатов в России". По его словам, в ходе пикетов также задержаны адвокаты Александр Редькин и Дмитрий Захватов, юрист Екатерина Селезнева.

Полиция пока не составила на них протоколы об административном правонарушении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около здания СК в Техническом переулке также задержан активист, автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов. "Полицейские задержали Иванова", - сказал источник. По его словам, на активиста могут составить протокол о нарушении режима самоизоляции.

Фабула дела адвокатов в КБР

В пятницу СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") УК РФ. По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в Нарткале. Сотрудница заведения, где предположительно велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес ему удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД. После этого он был задержан и доставлен в расположение отдела полиции, где помещен в комнату разбора.

После того, как личность задержанного была установлена, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 ("Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции") КоАП РФ, а также зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Позже в тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им было отказано в доступе в здание, так как у них не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. К ним присоединилась адвокат Диана Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Адвокат Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.