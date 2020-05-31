Российские звезды поздравили пожарную охрану Москвы с 216-летием

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Актеры, певцы и телеведущие поздравили пожарную охрану Москвы с 216-летием, прочитав стихи о пожарных. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Певица и телеведущая Юлия Ковальчук прочла стихотворение "Что означает быть отважным?" пожарного Антона Запорожцева, актриса Анна Семенович - отрывок стихотворения Максима Степанова "Горит огонь, нас освещая…". Также стихи пожарных в эти праздничные дни будут звучать от Дениса Клявера и Алексея Воробьева", - сказали в главке.
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К поздравлениям московских огнеборцев присоединился Денис Клявер @denisklyaver , российский певец, музыкант, актёр и композитор. ⠀ В видео Денис Клявер @denisklyaver читает стихотворение «Гимн пожарных России» Михаила Соболева, командира отделения 33 пожарной-спасательной части. ☝️☝️☝️ ⠀ #МЧС #МЧСМосквы #Москва #БудниМЧС #Огнеборцы #ПожарнаяОхрана #ОгнеборцыСтолицы #Emercom #EmercomOfRussia #FireFighter #Firemen #Moscow #FireFighters_daily
Денис Клявер прошел тренажер пожарных и теплодымокамеру в полной боевой выкладке. Он был знаком с легендарным пожарным, начальником службы пожаротушения Москвы Евгением Чернышевым, погибшим при тушении пожара в марте 2010 года.
31 мая отмечается профессиональный праздник московских пожарных. В этом году пожарной охране Москвы исполняется 216 лет. Как сообщалось ранее, с начала 2020 года в Москве на пожарах спасено более 400 человек, из опасных для жизни зон эвакуировано более 7 600 граждан. Ежедневно службой "101" обрабатываются порядка 1 500 заявок - с начала года уже поступило более 200 000 звонков.