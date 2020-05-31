Российские звезды поздравили пожарную охрану Москвы с 216-летием

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Актеры, певцы и телеведущие поздравили пожарную охрану Москвы с 216-летием, прочитав стихи о пожарных. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Певица и телеведущая Юлия Ковальчук прочла стихотворение "Что означает быть отважным?" пожарного Антона Запорожцева, актриса Анна Семенович - отрывок стихотворения Максима Степанова "Горит огонь, нас освещая…". Также стихи пожарных в эти праздничные дни будут звучать от Дениса Клявера и Алексея Воробьева", - сказали в главке.