Песков рассказал, что из-за пандемии отказался от рукопожатий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков из-за ситуации с распространением коронавируса перестал использовать рукопожатие в качестве приветствия. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru , он признался, что отказаться от этого поначалу было нелегко.

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться, - отметил Песков. - Сначала было очень тяжело это сделать".

Ранее Песков в этом же интервью рассказал, что за время лечения от коронавируса отрастил бороду и похудел. Правда, бороду он пообещал сбрить, когда выйдет на работу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.