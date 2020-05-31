В Дагестане создали еще 150 мест в ПВР для не уехавших из-за пандемии граждан Азербайджана

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, заработал в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые.

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Дополнительные палатки на 150 мест развернули в Дагестане для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил и. о главы Дербентского района Фуад Шихиев.

"Еще дополнительно развернули палатки на 150 мест. У тех, кого мы хотим заселить туда, взяли анализы на коронавирус, как только получим результаты, тех, кто с отрицательным [результатом], заселим. Все установлено, все подведено", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что заселение состоится в ближайшие дни.

В настоящее время на территории региона находится большое количество граждан Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим глава Дагестана Владимир Васильев обратился в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с просьбой помочь иностранным гражданам, которые оказались в сложных условиях, и развернуть для них пункт временного размещения.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане, по состоянию на 31 мая, зарегистрировано 4 955 подтвержденных случаев заражения (плюс 125 человек за сутки), 4 427 человек выздоровели, умерли 235.