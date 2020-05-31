Прокуратура проверит информацию о сложной ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ организовала проверку по жалобам жителей Карачаево-Черкесии о большом количестве заражений коронавирусной инфекцией в регионе, отсутствии лекарств и средств защиты, невыплатах стимулирующих выплат медикам, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"На основании многочисленных обращений граждан по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики организована и проводится проверка информации о многочисленных фактах заболевания коронавирусной инфекцией, невыплатах стимулирующих надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты", - сообщили в прокуратуре.