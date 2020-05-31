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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверит информацию о сложной ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии

Представители прокуратуры проверят работу регионального Минздрава и руководителей медучреждений, расходование выделенных из федерального бюджета средств, предназначенных для выплат медикам

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ организовала проверку по жалобам жителей Карачаево-Черкесии о большом количестве заражений коронавирусной инфекцией в регионе, отсутствии лекарств и средств защиты, невыплатах стимулирующих выплат медикам, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"На основании многочисленных обращений граждан по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики организована и проводится проверка информации о многочисленных фактах заболевания коронавирусной инфекцией, невыплатах стимулирующих надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты", - сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что представители прокуратуры проверят работу регионального Минздрава и руководителей медучреждений, расходование выделенных из федерального бюджета средств, предназначенных для выплат медикам, и обеспеченность республики коечным фондом.

"При наличии оснований по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия коронавируса нового типа
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