Соблюдение социальной дистанции в кинотеатрах проверяться не будет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор не будет проверять добросовестность соблюдения социальной дистанции в кинотеатрах. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент интервью опубликован в воскресенье на сайте vesti.ru .

"Это рекомендации. И сказать, что мы будем проверять и кого-то за это наказывать... Пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра", - сказала она.

Российские кинотеатры смогут открыться только по решению местных властей с учетом рекомендаций, которые Роспотребнадзор подготовил вместе с Министерством культуры РФ. Документ, в частности, предполагает регулярную дезинфекцию, проветривание помещений, соблюдение получасового интервала между сеансами, обязательное ношение сотрудниками масок и перчаток. Зрителям рекомендуется приходить на сеанс в маске, рассаживаться в зале с учетом социальной дистанции, если они не живут вместе или не являются членами семьи.