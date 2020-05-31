Военные и техника Северного флота отправились в Москву для участия в параде Победы

МУРМАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Военнослужащие и военная техника Северного флота отправились в Москву, где примут участие в главном параде Победы 24 июня. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Северного флота.

"Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота и ракетного дивизиона отдельной ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ отправились в Москву для участия в военном параде на Красной площади 24 июня", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в главном военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал".

По информации флота, перед поездкой у всех военнослужащих были взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, результат у всех отрицательный.

Кроме того, отметили на флоте, все участники парада от Северного флота обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками, а также антисептиками. С каждым проведен инструктаж о правилах поведения в общественных местах, соблюдении требований санитарно-гигиенических норм.