Федеральные медики уже проконсультировали по коронавирусу более 200 жителей Дагестана

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. После этого бригада врачей из Москвы прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Ранее в республику прибыла группа в составе шести врачей Минздрава России.

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Группа врачей, прибывшая из Москвы в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом, продолжит работу в республике. За 10 дней проконсультированы 230 жителей субъекта, сообщается в воскресенье на сайте главы региона со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

"Фисенко сообщил, что в Дагестане продолжит работу бригада Минздрава России, помощник федерального министра и шесть специалистов профильных институтов. Они трудятся в круглосуточном режиме. Отмечается, что за последние 10 дней федеральные специалисты проконсультировали уже порядка 230 жителей республики, из них около 70 - это пациенты, которые находятся на реанимационных койках", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе администрации и главы региона по итогам встречи руководителя республики Владимира Васильева с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко сообщили, что пациенты с коронавирусом из отдаленных районов Дагестана смогут в дистанционном режиме получать консультации врачей.

Полное обеспечение тест-системами

На сайте также сообщается, что в регионе в стуки проводят более 3 200 тестирований на коронавирусную инфекцию. Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус.

"На сегодняшний день объем тестирования на коронавирусную инфекцию составляет более 3 200 в сутки. Буквально две недели назад, напомнил Виктор Фисенко, эта цифра достигала лишь 800 исследований. Сегодня же республика обеспечена тест-системами в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Фисенко подчеркнул, что отслеживаются жалобы населения в соцсетях, после чего специалисты созваниваются с лечебными учреждениями. "Мы видим, что они обеспечены тест-системами, пробирками для забора материала", - приводятся его слова на сайте.

На складах аптечного управления и в больницах имеются все необходимые лекарства, уточняется на сайте. "Буквально вчера прилетел борт с препаратами, которые используются для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции, зарезервирована еще тысяча упаковок у производителя для Дагестана. В Республиканскую клиническую больницу, аккредитованную на проведение клинических исследований, поступили два препарата, которые применяются в Москве и Санкт-Петербурге", - приводятся слова замминистра здравоохранения РФ на сайте.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 31 мая зарегистрировано 4 955 подтвержденных случаев заражения (плюс 125 человек за сутки), 4 427 человека выздоровели, умерли 235 человек. Более 65 тыс. человек обследованы, более 5 тыс. находятся в изоляции.

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