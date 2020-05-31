Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала в воскресенье инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года. По ее словам, развитие функций легких у человека завершается к 21 году, и потому потребление никотинсодержащей продукции до этого возраста может крайне негативно сказываться на здоровье.

Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, такой возраст можно объяснить тем, что психологически человек созревает в среднем к 21 году.

"Целиком и полностью поддерживаю [повышение возраста продажи никотинсодержащей продукции]. Известно, что развитие функции легких у человека завершается к 21 году, а формирование легочной паренхимы может продолжаться до 25 лет, и воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может впоследствии нанести непоправимый вред легочному здоровью. А также никотин, будучи нейротоксином, может иметь долгосрочные потенциальные последствия для развития мозга, которые могут вести к нарушению способности к обучению и тревожным неврозам", - поделилась Драпкина с ТАСС во Всемирный день без табака.

Она также добавила, что маркетинговая стратегия табачной индустрии направлена именно на юных и молодых людей, а потому "необходимо, чтобы закон их защитил".

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава России, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% от общего числа умерших - 1,9 млн человек).

Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний, необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.