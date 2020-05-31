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Заявления на спецвыплаты за волонтерство будут принимать на портале госуслуг

Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат специальные выплаты от государства. Как сообщает пресс-служба кабмина, постановление о правилах оказания такой финансовой поддержки подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

"Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении правительства РФ.

Поддержать людей, которые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, оставшихся без помощи и опеки, поручал ранее президент России Владимир Путин. На специальные выплаты из резервного фонда правительства выделяется более 145 млн рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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