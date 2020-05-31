В Ингушетии малоимущим семьям раздадут 106 тыс. защитных масок

"В условиях пандемии коронавируса мы помогаем людям всеми доступными способами. Очень важно поддерживать жителей в такой сложный для всех период. Эта благотворительная акция по раздаче 6 тыс. защитных масок малоимущим - напоминание о том, как важно соблюдать должные меры, чтобы обезопасить себя и своих близких", - сказал ТАСС руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Марат Озиев.

Как сообщил ТАСС руководитель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев, республика получила от властей Кабардино-Балкарии 100 тыс. защитных масок. "В это непростое для нас всех время наши братья из Кабардино-Балкарской Республики приехали к нам, чтобы передать нам 100 тыс. защитных масок. Такая помощь очень важна именно в этот период, когда вся страна переживает очень опасную болезнь. Средства защиты будем распределять по всем районам республики, проводить акции совместно с волонтерами, будем раздавать адресно малоимущим семьям, а также жителям региона в общественных местах", - сказал Мархиев.

Обязательный масочный режим был введен в Ингушетии главой региона Махмудом-Али Калиматовым с 1 мая.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 083 человека, из них 253 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 30 человек, из них три пациента - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 57 человека, выздоровели 848.