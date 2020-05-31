В Иркутской области осенью откроется образовательный центр для одаренных детей

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Образовательный центр для одаренных детей в Иркутской области откроется осенью 2020 года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Персей" на базе оздоровительно-образовательного центра "Галактика" начнет функционировать уже осенью. Его создание стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

В центре будут проходить профильные смены для одаренных школьников Иркутской области по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство".

На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено более 320 млн рублей, на ремонтные работы и содержание центра - 13 млн рублей из бюджета региона. Завершается работа над дизайн-проектом помещения.

Детский оздоровительный лагерь "Галактика" - один из самых крупных в Иркутской области. Отдых детей совмещается с обучением по естественно-научным, инженерно-техническим и филологическим направлениям.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 до 2024 год, его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.