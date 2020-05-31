В Дагестане в 2020 году проведут функциональное зонирование нацпарка "Самурский"

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Работы по уточнению границ созданного в конце прошлого года национального парка "Самурский" и его шести функциональных зон будут проведены в течение 2020 года и частично в 2021 году. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель заповедника "Дагестанский", под управлением которого находится национальный парк.

"В течение 2020 года, и возможно в 2021 году, нам предстоят достаточно сложные процедуры по уточнению границ национального парка и его функциональных зон, их обозначению на местности, переводу земель лесного фонда в земли особо охраняемых природных территорий, переоформлению и пересмотру договоров аренды лесных участков в Самурском лесу и т. д. На территории национального парка "Самурский" будет установлен дифференцированный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности путем выделения шести функциональных зон: заповедной, особо охраняемой, рекреационной, охраны объектов культурного наследия, традиционного экстенсивного природопользования и хозяйственного назначения", - сказала представитель заповедника.

По ее словам, одновременно с уточнением границ будет формироваться служба охраны национального парка, создаваться инфраструктура для развития познавательного туризма, будут приобретаться необходимая техника, приборы и оборудование. "То есть в полном объеме сформируем нормативную и материально-техническую базы, необходимые для эффективного функционирования Самурского нацпарка", - добавила собеседница агентства.

Она также отметила, что на территории нацпарка будет обеспечена охрана 1 073 видов растений, 469 позвоночных животных и их мест обитания, а также более 300 видов птиц. "В общей сложности создание национального парка "Самурский" позволит создать условия для сохранения более 200 реликтовых, эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", - уточнила представитель заповедника.

О национальном парке

Национальный парк "Самурский" создан на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов Республики Дагестан. Территория национального парка включает в себя два кластера - равнинный прибрежный участок "Дельта Самура" и высокогорный участок "Шалбуздаг". Общая площадь национального парка составляет 48 тыс. 273 га.

Приморский кластер "Дельта Самура" занимает большую часть дельты реки Самур. Он расположен на юго-востоке Дагестана и включает Самурский лиановый лес и прилегающую к нему акваторию Каспийского моря. Горный кластер "Шалбуздаг" располагается на северных склонах Главного Кавказского хребта и его отрогов, образующих Базардюзи-Шалбуздагское высокогорье. Южная граница кластера совпадает с государственной границей России и Азербайджана.