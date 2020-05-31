Анализ не подтвердил коронавирус у президента Уругвая

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус, который сделал президент Уругвая Луис Лакалье Поу после встречи с заболевшей COVID-19 чиновницей, дал отрицательный результат. Об этом сообщила в субботу вечером пресс-служба администрации главы государства.

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"Результат теста на COVID-19, который сделала президент Луис Лакалье Поу, отрицательный", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, у министра национальной обороны Хавьера Гарсии также не был выявлен коронавирус.

В пятницу администрация главы государства сообщила, что Лакалье Поу, Гарсиа и еще несколько чиновников были помещены на карантин из-за встречи с заболевшей главой регионального отделения министерства социального развития.

Власти Уругвая подтвердили первые четыре случая заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту число заразившихся превысило 800, 22 человека умерли. С 24 марта граница Уругвая закрыта для въезда иностранцев. В стране не был объявлен жесткий карантин, но был введен ряд ограничений.