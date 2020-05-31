Площадь перед собором Нотр-Дам вновь открыта для публики спустя год после пожара

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Парижа открыли для публики закрытую после пожара площадь перед собором Парижской Богоматери. Об этом в воскресенье в Twitter сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Парижане и гости города могут вновь насладиться этим изумительным местом", - отметила она. Помимо мэра, на площадь прибыли архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, настоятель собора Патрик Шове и министр культуры Франции Франк Риестер, которые приветствовали первых посетителей.

"Более чем через год после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери его площадь снова стала доступна для посетителей и верующих, - написал министр по этому случаю в своем Twitter. - Браво командам, которые устраняли последствия с первого дня".

В результате сильного пожара, вспыхнувшего в соборе Нотр-Дам 15 апреля 2019 года, площадь возле него оказалась загрязнена свинцом. Мэрия Парижа отмечала, что за год специалисты провели несколько чисток площади, после которых Региональное агентство по здравоохранению (ARS) заключило, что санитарные условия позволяют открыть ее для публики.