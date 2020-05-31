Попова: ограничительные меры из-за коронавируса в России не будут сняты одномоментно

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Режим ограничений из-за коронавируса в России не будет снят в один момент, регионы будут выходить из него по-разному в зависимости от ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

"Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным, сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество - гораздо меньшее, конечно, - на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен", - сказала она.