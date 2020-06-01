Пресс-конференция о первом российском препарате от коронавируса. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная произведенному РФПИ и группой компаний "ХимРар" первому зарегистрированному в РФ препарату прямого противовирусного действия, показавшему свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель совета директоров группы компаний "ХимРар" Андрей Иващенко и заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов рассказывают о получении регистрационного удостоверения от Министерства здравоохранения для препарата "Авифавир", уникальных данных клинических исследований, сроках и объемах поставок препарата в больницы.

"Авифавир" стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения COVID-19.